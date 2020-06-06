Татарстан частично отменил масочно-перчаточный режим

Жителям Татарстана разрешили не носить маски и перчатки в общественных местах на открытом воздухе, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

Запрет снимается для парков, скверов и детских площадок.

При этом в помещениях носить маски и перчатки необходимо.

В Татарстане коронавирусом заразились 3504, умерли 10 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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