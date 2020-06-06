Спасатели разыскивают в Башкирии пропавшего шестилетнего ребенка

Сотрудники полиции, спасатели и добровольцы разыскивают в Башкирии пропавшего шестилетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, днем 5 июня мальчик ушел из дома в деревне Урмантау Салаватского района и так и не вернулся. Обнаружив его исчезновение, родители приступили к поискам и обратились в местные правоохранительные органы.

В настоящее время поисками ребенка занимаются следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, сотрудники МЧС, а также жители села.

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