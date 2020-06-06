В России провели свыше 12,3 млн тестов на выявление коронавируса
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С начала эпидемии коронавируса в России провели свыше 12,3 млн лабораторных исследований на выявление инфекции, свидетельствуют данные Роспотребнадзора.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в стране сделали 335 тыс. тестов.
Кроме того, по состоянию на 6 июня, под наблюдением медиков в РФ остаются 314 тыс. человек.
По состоянию на 5 июня в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.
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