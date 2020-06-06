Полицейские Баффало покинули спецподразделение в знак протеста

В городе Баффало штата Нью-Йорк все полицейские группы быстрого реагирования покинули спецподразделение. Об этом сообщает телеканал WIVB.

Уход послужил знаком протеста в ситуации с отстранением двух стражей порядка, которые сбили с ног пожилого мужчину во время беспорядков. На данный момент 75-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Как уточнил телеканал, всего спецподразделение покинули 57 человек, которые при этом не увольнялись из самой полиции.

Мэр Баффало Байрон Браун выразил сожаление в связи с поступком сотрудников группы быстрого реагирования, поскольку «они не видели ничего плохого в действиях вчера вечером».

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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