ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, пишет РИА «Новости».

Теперь организация советует носить средства защиты в общественном транспорте и магазинах. Ранее рекомендовалось использовать маски и перчатки только тем, кто болеет коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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