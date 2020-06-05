Названа предварительная причина взрыва в жилом доме на юге Москвы

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов назвал предварительную причину взрыва в квартире дома на Дорожной улице в столице. Об этом пишет ТАСС.

Так, инцидент мог произойти, поскольку находившийся там гражданин занимался изготовлением пиротехнических изделий.

Уточняется, что об этом МЧС сообщили очевидцы.

Как стало известно ранее, общая площадь пожара после взрыва составила около 30 кв м. Открытое горение удалось ликвидировать.

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