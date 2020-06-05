В России выявили 8 726 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8 726 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, всего в стране выявлено 449 834 заболевших.

Также за сутки зафиксировали 144 летальных исхода, общее число умерших возросло до 5 528 человек.

Вылечились от инфекции за 8 057 пациентов, в общей сложности — 212 680.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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