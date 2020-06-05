В Москве задержали женщину по подозрению в убийстве новорожденного ребенка

Следователи в Москве задержали женщину по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета России Юлию Иванову.

Известно, что тело девочки обнаружили 2 апреля в мусорном контейнере вблизи многоквартирного дома на Луховицкой улице. По данным следствия, женщина не хотела воспитывать ребенка, она положила его в наполненную водой ванну, а после этого выкинула в полиэтиленовом пакете в мусорный контейнер.

В дальнейшем подозреваемая обратилась к больницу и заявила, что родила мертвый плод. Однако за счет судебно-медицинских экспертиз удалось выяснить истинную причину смерти новорожденного.

Иванова уточнила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).

В настоящее время женщина 1999 года рождения задержана, следствие будет просить суд о ее аресте.

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