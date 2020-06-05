Число случаев коронавируса в мире превысило 6,6 млн

В мире коронавирусная инфекция выявлена у 6 639 092 человек, за минувшие сутки — у 127 369. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии зафиксировано 391 179 летальных исходов от инфекции, за последний день — 5 106.

При этом вылечился от болезни 2 872 731 пациент.

По состоянию на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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