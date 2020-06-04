Россия обеспокоена из-за применения силы против журналистов и протестующих в США

Москва выразила обеспокоенность в связи с тем, что полицейские в США применяют силу против журналистов и мирно протестующих граждан. Об этом рассказал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА «Новости».

Он отметил, что российская сторона выступает за мирное проведение протестов и осуждает насилие со стороны участников акций. Однако постпред отметил, что американские полицейские наряду с грабителями и хулиганами неоправданно применяют силу.

«Правоохранители с подачи властей разгоняют и мирные демонстрации, неоправданно применяя при этом силу как против протестующих, так и журналистов », — заявил Лукашевич.

По некоторым данным, в США пострадали не менее 100 репортеров из разных городов и стран во время беспорядков. В связи с этим дипломат напомнил властям Соединенных Штатов об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, и свободе выражения мнения людей.

Протесты начались в Штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца 25 мая. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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