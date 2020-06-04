Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

Суд также запретил ей находиться вне дома в ночное время. Кроме того, она должна будет являться в территориальное отделение полиции для регистрации два раза в месяц. Административный надзор предлагается установить до 2029 года.

Защита намерена обжаловать решение суда.

Караулова, будучи студенткой МГУ, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ (организация запрещена в России). Затем в 2016 году она была осуждена на 4,5 года колонии.

В ноябре 2018 года Караулова обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой поддержать ходатайство о ее УДО, на что Москалькова согласилась. В 2019 году Караулова была освобождена.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.