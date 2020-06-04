Россия попросила привлечь зарубежные спутники для съемки ЧП в Норильске

МЧС России попросило задействовать зарубежные спутники дистанционного зондирования, чтобы заснять разлив топлива в Норильске. Об этом сообщили в госкорпорации Роскосмос.

Как отмечается, 4 июня была активирована Международная Хартия в целях мониторинга разлива топлива в Норильске.

Кроме того, запланирована космическая съемка строительства медицинских центров по борьбе с коронавирусом COVID-19 на территории страны, последствия обрушения моста в Мурманске, извержение вулкана в Сахалинской области.

29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.

Ранее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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