Россия попросила привлечь зарубежные спутники для съемки ЧП в Норильске
МЧС России попросило задействовать зарубежные спутники дистанционного зондирования, чтобы заснять разлив топлива в Норильске. Об этом сообщили в госкорпорации Роскосмос.
Как отмечается, 4 июня была активирована Международная Хартия в целях мониторинга разлива топлива в Норильске.
Кроме того, запланирована космическая съемка строительства медицинских центров по борьбе с коронавирусом COVID-19 на территории страны, последствия обрушения моста в Мурманске, извержение вулкана в Сахалинской области.
29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.
Ранее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.
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