Северодвинск закроют на карантин из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Архангельской области решили закрыть на карантин город Северодвинск с 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

Причиной этой меры является возросшее число случаев коронавируса, в частности на стратегически важных оборонных предприятиях. Рост заболеваемости в городе в 2,6 раза выше, чем в других муниципалитетах.

В связи с этим, власти ограничивают въезд и выезд из города. Исключение составят только поездки для исполнения должностных обязанностей и в целях получения медицинской помощи.

В Архангельской области зарегистрировано 2,5 тыс. случаев коронавируса, 689 человек вылечились, 4 человека умерли.

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