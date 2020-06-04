В Москве вводится новый тип разовых пропусков

Московские власти вводят новый тип разовых пропусков, которые москвичи могут получить неограниченное количество раз для посещения МФЦ. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

Использовать новый пропуск можно, передвигаясь на любом виде транспорта по территории города в целях получения услуг в многофункциональных центрах.

«Оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в указе.

Стоит отметить, что в Москве продолжает действовать режим самоизоляции, который продлили до 14 июня. В связи с этим горожанам при передвижении требуются цифровые пропуска.

По состоянию на 4 июня, в городе выявлено свыше 189 тыс. заболевших, выздоровели 94,7 тыс. пациентов, скончались — 2 749.

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