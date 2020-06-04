Роспотребнадзор пояснил, безопасны ли прогулки и занятия спортом в масках

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, выходить на улицу и вдыхать свежий воздух крайне важно, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.

Отмечается, что маски не помешают вдыхать свежий воздух.

«Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, который может содержать вирус SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

При этом, если у человека есть хронические заболевания, перед занятиями спортом лучше проконсультироваться с врачом.

По состоянию на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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