В России проведено более 11,7 млн тестов на COVID-19

В России проведено свыше 11,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.ру» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Отмечается, что за прошедшие сутки проведено 307 тыс. тестов на COVID-19.

В настоящее время в стране под медицинским наблюдением из-за подозрений на инфекцию остаются 313 885 человек.

По состоянию на 3 июня в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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