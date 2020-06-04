Собянин: данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не собираются сохранять данные приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, все сведения будут уничтожены, как только пандемия коронавируса закончится.

Собянин подчеркнул, что использовать данные граждан можно лишь в чрезвычайных ситуациях. В остальных случаях это является нарушением прав людей.

Он также добавил, что теперь электронные сервисы получат мощный толчок в развитии, благодаря чему «многие процессы пойдут быстрее».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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