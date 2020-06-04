Больницы Армении не смогут принять всех заболевших COVID-19

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что медучреждения Армении не справляются с приемом всех нуждающихся больных с COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает РИА «Новости».

«У меня плохие новости. Эпидемическая ситуация у нас ухудшается <...> Медучреждения уже находятся в таком состоянии, при котором мы не можем вовремя госпитализировать всех нуждающихся», — заявил Пашинян в ходе онлайн-обращения.

По его словам, в стране находятся приблизительно 20 тыс. человек, не подозревающих о том, что они заражены коронавирусом. Он призвал граждан строго следовать правилам безопасности.

Из-за распространения пандемии в Армении действует чрезвычайное положение сроком до 13 июня.

По последним данным, коронавирус в республике выявлен у 10524 человек, 3454 излечились и 170 скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число случаев COVID-19 в мире превысило 6,5 млн

— В Мексике число случаев COVID-19 превысило 100 тысяч