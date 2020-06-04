Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Новом Орлеане

Полиция Нового Орлеана воспользовалась в среду вечером, 3 июня, слезоточивым газом для разгона участников протестной акции, начавшихся в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе. Об этом сообщается на странице городской полиции в Twitter.

Отмечается, что газ был применен после того, как протестующие отказались выполнять три приказа не пытаться перейти мост Crescent City Connection.

При этом полиция указывает, что вынуждена была прибугнуть к таким действиям «в ответ на эскалацию и физическую конфронтацию с полицейскими».

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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