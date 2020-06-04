Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах задержали и отменили 24 рейса. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.55 мск, в Домодедово отменено 19 рейсов.

Кроме того, во Внуково отменено три рейса.

При этом в Шереметьево отменен один рейс, а еще один — задержан.

Данные о задержанных и отмененных рейсах в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.