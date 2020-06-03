В Италии заявили о преодолении критической границы по коронавирусу

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране преодолена критическая граница по коронавирусу, пишет ТАСС.

«Число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось и продолжает снижаться по всей стране. Сейчас пройден критический момент пандемии, но начался острый момент экономического кризиса», — сказал премьер.

Конте подчеркнул, что режим никуда не исчез, поэтому нужно соблюдать санитарные требования.

В Италии коронавирусом заразились 233 тыс., выздоровели 160 тыс., скончались 33 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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