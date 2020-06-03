Больше 30 деревьев упали из-за ветра в Москве
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Ветер повалил больше 30 деревьев в разных районах Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«По состоянию на 19.00 поступила информация о падении 31 дерева», — сказал он.
Отмечается, что точное число поврежденных машин еще не установлено.
Ранее сообщалось, что на западе столицы упало дерево и повредило два припаркованных автомобиля.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой
— «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье