Больше 30 деревьев упали из-за ветра в Москве

Ветер повалил больше 30 деревьев в разных районах Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«По состоянию на 19.00 поступила информация о падении 31 дерева», — сказал он.

Отмечается, что точное число поврежденных машин еще не установлено.

Ранее сообщалось, что на западе столицы упало дерево и повредило два припаркованных автомобиля.

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