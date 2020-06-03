Трамп заявил, что не прятался в бункере во время протестов в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что не прятался в бункере и не приказывал разгонять протестующих около Белого дома. Об этом он рассказал во время интервью Fox News Radio.

По словам американского лидера, он спустился ненадолго в бункер в дневное время, и в основном для проверки. В то время беспорядков перед Белым домом не было.

«Фейковые новости все выставляют в плохом свете, что бы вы ни сделали», — добавил Трамп.

Он также отметил, что доволен ситуацией в Вашингтоне, где 2 июня не повторялись беспорядки предшествующих двух дней на фоне ввода солдат нацгвардии, сотрудников полиции и других спецслужб.

Ранее в СМИ сообщали, что на фоне массовых протестов в минувшие выходные Трампу пришлось прятаться в подземном бункере. Также в прессе появилась информация, что президент якобы требовал разогнать митингующих возле Белого дома.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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