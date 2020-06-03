Песков перенаправил в кабмин вопрос о проверке нормативных актов Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в правительство вопрос о проверке нормативных актов Москвы для борьбы с COVID-19.

«Я считаю, что вы можете об этом спросить правительство. Совершенно необязательно это как-то комментировать из Кремля. Это компетенция правительства», — сказал Песков.

Ранее правительство России поручило проанализировать практику применения нормативных правовых актов Москвы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кабмин поручил проверить применение нормативных актов Москвы для борьбы с COVID-19