Песков перенаправил в кабмин вопрос о проверке нормативных актов Москвы
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в правительство вопрос о проверке нормативных актов Москвы для борьбы с COVID-19.
«Я считаю, что вы можете об этом спросить правительство. Совершенно необязательно это как-то комментировать из Кремля. Это компетенция правительства», — сказал Песков.
Ранее правительство России поручило проанализировать практику применения нормативных правовых актов Москвы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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