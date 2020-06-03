Пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимой украинскую игру с Гитлером на Красной площади, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Здесь можно выразить крайнее сожаление, что такая игра доступна на территории нашей страны. Это игра представляет собой не что иное, как пропаганду нацизма, что недопустимо», — сказал Песков.

Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games создали стратегию Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой есть сюжет с победой Гитлера в битве за Москву и парадом фашистов на Красной площади.

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