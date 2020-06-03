Директор «Серебряного дождя» рассказал о возможном закрытии радиостанции

Радиостанция «Серебряный дождь» может закрыться в ближайшее время из-за финансовых проблем на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Газете.Ru» рассказал ее основатель и генеральный директор Дмитрий Савицкий.

По его словам, с радиостанции ушли почти все крупные рекламодатели, поставив ее под угрозу разорения.

«Связано с отсутствием денег на продолжение работы из-за отсутствия рекламы в эфире. Нечего рекламировать сейчас, нет объектов рекламирования. Конечно, шансы есть, что экономически получится как-то выбраться», — пояснил Савицкий.

Конкретных сроков закрытия радиостанции медиаменеджер не назвал.

«Мы рассчитываем поработать еще какое-то время. Ломать не строить, дело не хитрое. Выключили передачи, да и закрыли», — сказал он.

Ранее Дмитрий Савицкий заявил, что из-за финансовых трудностей на «Серебряном дожде» сокращают сотрудников и закрывают программы. Если ситуация не изменится, то к осени станция сменит название и формат. В эфире будет звучать только музыка.

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