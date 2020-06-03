Движение на Филевской линии московского метро восстановлено

Движение поездов на Филевской линии Московского метрополитена полностью восстановлено. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о приостановке движения из-за упавшего на пути дерева.

В настоящее время преграда уже убрана, поезда следуют в обычном режиме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Филевской линии московского метро временно приостановлено движение