Движение на Филевской линии московского метро восстановлено
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Движение поездов на Филевской линии Московского метрополитена полностью восстановлено. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о приостановке движения из-за упавшего на пути дерева.
В настоящее время преграда уже убрана, поезда следуют в обычном режиме.
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