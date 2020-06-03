В ВОЗ рассказали, как избежать второй волны коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что второй волны COVID-19 можно избежать, если принять превентивные меры. Об этом пишет ТАСС.

При этом он отметил, что новая волна не является неизбежной и может оказаться даже более разрушительной.

По словам Клюге, чтобы этого избежать, необходимо купировать все возможные из-за снятия ограничений всплески.

«Хорошая новость в том, что мы многому научились после первой волны», — подчеркнул он.

В заключении он добавил, что страны уже лучше подготовлены и понимают, какие меры являются более действенными.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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