Крымский суд арестовал задержанного на границе с РФ украинского военного
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Районный суд Симферополя решил арестовать украинского военного Евгения Добринского, ранее задержанного при попытке перейти российскую границу, передает ТАСС.
По данным суда, военный пытался проникнуть на территорию России в состоянии алкогольного опьянения.
Суд постановил арестовать Добринского на 30 суток, то есть до 1 июля.
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