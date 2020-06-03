Полиция задержала разгуливавшего в Токио оленя после 4 дней розысков
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Токийская полиция задержала разгуливавшего на севере города пятнистого оленя после четырех дней поисков, сообщил телеканал NHK.
Животное ростом около полутора метров заметили возле реки Аракава в районе Итабаси еще 31 мая. Во вторник, 2 июня, олень уже был в районе Адати. Оба раза ему удалось скрыться от преследования людей.
Однако в среду, 3 июня, два десятка правоохранителей и сотрудников местной администрации смогли поймать оленя благодаря растянутой сети.
Планируется, что олень пробудет некоторое время в приемнике.
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