Верховный суд Башкирии оправдал экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы

Верховный суд Башкирии полностью оправдал бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, которые были осуждены по делу об изнасилование коллеги, передает ТАСС.

Как сообщил адвокат Галиева Ренат Амирханов, Галиева и Матвеева оправдали в полном объеме, Яромчука признали виновным, но снизили наказание с 6 до 4 лет.

В декабре 2019 года суд приговорил за изнасилование дознавательницы бывших полицейских экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и бывшего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева к 7 годам лишения свободы, экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука — к 6 годам, также обязав их выплатить потерпевшей 3 млн рублей.

По версии следствия, Яромчук, Матвеев и Галиев 30 октября 2018 года, находясь в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, напали на дознавательницу, бывшую сотрудницу полиции Уфы Гульназ Фатхисламову, а затем изнасиловали ее.

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