Кабмин поручил проверить применение нормативных актов Москвы для борьбы с COVID-19

Правительство России поручило проанализировать практику применения нормативных правовых актов Москвы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий перечень поручений.

Анализом займутся Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор России совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом.

В поручениях говорится, что ведомствам также предстоит проверить указы и уделить особое внимание положениям, в наибольшей степени затрагивающим права и интересы граждан.

Уточняется, что работа должна быть завершена до 8 июня. О ее результатах необходимо доложить кабмину России.

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