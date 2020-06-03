Кабмин поручил проверить применение нормативных актов Москвы для борьбы с COVID-19
Правительство России поручило проанализировать практику применения нормативных правовых актов Москвы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий перечень поручений.
Анализом займутся Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор России совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом.
В поручениях говорится, что ведомствам также предстоит проверить указы и уделить особое внимание положениям, в наибольшей степени затрагивающим права и интересы граждан.
Уточняется, что работа должна быть завершена до 8 июня. О ее результатах необходимо доложить кабмину России.
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