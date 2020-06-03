В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы

В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что бывший работодатель Капила Маракана винил его в своих убытках, поэтому он вместе со своими сообщниками похитил экс-работника, после чего избил и закопал его в землю, предварительно связав жертве руки и ноги.

По данным полиции, Маракана удалось освободить под песком одну ногу благодаря яростным усилиям. В дальнейшем он смог полностью выбраться из своего заточения.

Мужчина добежал до находившейся поблизости тюрьмы и рассказал полиции о случившемся. Злоумышленников задержали.

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