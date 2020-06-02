Определены дата и место похорон Джорджа Флойда
Похороны афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался в результате действий полиции, пройдут в Хьюстоне. Об этом в Facebook сообщает занимающееся организацией церемонии похоронное бюро Fort Bend.
Публичное прощание с Флойдом назначено на понедельник, 8 июня, затем во вторник, 9 июня, пройдет закрытая церемония прощания.
После этого тело американца будет захоронено на кладбище Huston Memorial Gardens.
Траурные церемонии планируют провести в Техасе, Хьюстоне и Шарлотте.
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
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