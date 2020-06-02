Минздрав разработает проект по изменениям базовой программы ОМС
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Кабмин поручил Министерству здравоохранения России разработать проект постановления по изменению реализации базовой программы ОМС. Об этом сообщается на сайте правительства.
Соответствующее поручение отдал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Проект должен содержать изменение особенностей реализации программы в случае возникновения угрозы распространения заболеваний от коронавируса нового типа COVID-19.
Данное поручение реализовано для «возобновления плановой работы медицинских организаций».
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