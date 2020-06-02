МИД РФ осудил действия полиции в отношении продюсера Sputnik в Вашингтоне

В МИД России возмутились жестокостью полиции в отношении продюсера Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел, которая была обстреляна полицией. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты отметили, что действия американских правоохранителей, которым подверглась Руссел, были «преднамеренно жестокими».

В министерстве заявили, что расценивают случившееся как «недружественный шаг со стороны властей США, а также вопиющее нарушение ими международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности журналистов и их беспрепятственной деятельности».

Ранее сообщалось, что полиция в Вашингтоне обстреляла продюсера Sputnik Николь Руссел резиновыми пулями во время того, когда она освещала протест у Белого дома 1 июня.

Беспорядки и массовые протесты в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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