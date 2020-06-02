Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.

Соммерс принял участие в эксперименте 3 недели назад. Перед этим журналист завел отдельный банковский счет, куда ему перевели £235 за походы в больницу, сдал анализы, посмотрел обучающее видео и прошел онлайн-опрос.

Инъекция, как рассказывает Соммерс, была безболезненной. После вакцинации его попросили вести дневник симптомов. По словам журналиста, худшим симптомом стала паранойя.

Несколько раз после вакцинации у него поднималась температура, хотя, предполагает Соммерс, из-за переживаний ему могло это просто показаться.

«Хочется рассказать внукам, что я тестировал вакцину, которая спасла человечество», — рассказал журналист.

Он отметил, что все же не пожалеет об участии в эксперименте, даже если вакцина, испытанная на нем, не поможет в борьбе с болезнью.

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