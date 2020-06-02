Знакомый основателя паблика «Мужское государство» подтвердил его смерть

Основатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков был убит в Стамбуле. Об этом Telegram-каналу «Подъем» рассказал его знакомый.

Он отметил, что решил проверить появившуюся в сети информацию о гибели Позднякова и позвонил его матери.

Женщина рассказала, что мужчине были нанесены несколько ножевых ранений в подъезде его дома.

Знакомый уточнил, что Поздняков скончался от полученных травм в реанимации. По его словам, блогер получал угрозы «по несколько тысяч ежедневно».