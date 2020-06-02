У ректора Сеченовского университета выявили COVID-19

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Уточняется, что в настоящий момент он находится под наблюдением врачей.

Специалисты оценивают его состояние как стабильное, Глыбочко проходит лечение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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