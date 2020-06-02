В городах США прошли задержания протестующих после убийства Джорджа Флойда

Минувшей ночью в городах США прошла волна протеста из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

По данным CNN, в Миннесоте в городе Сент-Пол арестовали 66 демонстрантов во время мирной акции протеста у здания Капитолия.

В Калифорнии в Окленде мирных демонстрантов задерживали и арестовывали за то, что они выходили на улицу после наступления комендантского часа. По данным полиции, в городе было задержано больше 40 человек.

В Лос-Анджелесе правоохранители также арестовывали протестующих, нарушавших комендантский час. Кроме того, в местной полиции заявили, что десятки людей были арестованы за кражу со взломом аптеки.

Масштабные погромы также устроили на Манхэттене в Нью-Йорке. Как сообщает телеканал CBS NewYork. Мародеры разграбили магазины на Манхэттене, многие из которых были уже закрыты из-за пандемии коронавируса.

В штате Миссури в Сент-Луисе четыре полицейских получили выстрелы, после чего были госпитализированы. Отмечается, что их травмы не опасны для жизни, они находятся в сознании и дышат.

В Лас-Вегасе один полицейский также пострадал от выстрела. По данным телеканала 8News, ему выстрелили в голову.

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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