Старейший человек в мире рассказал о причинах своего долголетия

Житель Бухареста 111-летний Думитру Команеску, который ранее был признан самым старым человеком в мире, заявил, что причиной его долголетия является любовь родных и близких, сообщает Digi24.

«Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной, кто помогал и поддерживал меня на протяжении многих лет <...> Но больше всего я благодарю Бога за то, что он выбрал меня сегодня, на первое место», — сказал Команеску.

По словам рекордсмена, дожить до такого возраста ему помогли «любовь жены, детей и внуков».

Команеску родился в 1908 году в Румынии. В молодости занимался наукой, однако позже бросил ее и посвятил более 70 лет сельскому хозяйству.

Ранее официально признанный старейший житель планеты житель Великобритании Боб Уэйтон умер от рака в возрасте 112 лет и двух месяцев. Он был самым старым человеком на Земле около трех месяцев после смерти японца 112-летнего японца Титэцу Ватанабэ.