Власти США впервые за 25 лет закрыли тюрьмы из-за беспорядков в стране

Федеральные тюрьмы США закрыты впервые за 25 лет. Об этом сообщает Government Executive со ссылкой на письмо бюро тюрем США.

Власти приняли такое решение в связи с беспорядками и волнениями, начавшимися в стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Уточняется, что тюрьмы будут закрыты, чтобы обеспечить безопасность на время, пока не утихнут волнения.

Американское бюро тюрем включает в себя 122 учреждения по всей стране. В них заключены около 165,5 тысячи человек и работают почти 37 тысяч человек.

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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