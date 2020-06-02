Запасы водохранилищ Крыма сократились в 2,3 раза

Объем пресной воды в искусственных резервуарах Крыма в мае составил 85 млн кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в аналогичный период 2019 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального гидрометцентра.

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года», — сообщили в ведомстве.

По словам представителей гидрометцентра, такая ситуация сложилась из-за малого количества выпавших осадков на полуострове. Так, в бассейне реки Черная (источник наполнения самого крупного в Крыму Чернореченского водохранилища) выпало всего 9,3 мм, что на 80 % меньше нормы.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо с призывом осудить действия Киева, перекрывшего подачу воды в Крым.

После присоединения полуострова к РФ подача воды через Северо-Крымский канал была полностью прекращена. Поступление пресной воды из Украины могло бы обеспечить 85% потребности Крыма в этом ресурсе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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