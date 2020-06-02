Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду

Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Повышенное содержание аммиака, нитрит-иона и повышенная альфа-активность при регулярном употреблении такой воды может негативно влиять на организм», — заявили в Роскачестве.

В ведомстве отметили, что в целом качество воды из под крана соответствует нормам СанПиНа, однако серьезно уступает качеству бутилированного аналога и «не дотягивается до опережающих требований стандарта Роскачества».

По словам пресс-службы, если сравнить состав водопроводной воды с бутилированной, то рейтинг первой бы «составил 0 баллов».

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