В Китае выявили пять случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в Китае обнаружили еще пять заразившихся коронавирусом и 10 бессимптомных носителей, говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения страны.
Отмечается, что все новые случаи инфекции являются ввозными. Их выявили в провинциях Сычуань (два человека), в Шанхае, провинции Гуандун и Шэньси (по одному человеку).
Кроме того, за 24 часа были выписаны еще восемь пациентов. Никто не умер.
Всего с начала эпидемии в материковом Китае зафиксировано более 83 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились 78 315 человек, скончались — 4 634.
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