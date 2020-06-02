В Китае выявили пять случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в Китае обнаружили еще пять заразившихся коронавирусом и 10 бессимптомных носителей, говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения страны.

Отмечается, что все новые случаи инфекции являются ввозными. Их выявили в провинциях Сычуань (два человека), в Шанхае, провинции Гуандун и Шэньси (по одному человеку).

Кроме того, за 24 часа были выписаны еще восемь пациентов. Никто не умер.

Всего с начала эпидемии в материковом Китае зафиксировано более 83 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились 78 315 человек, скончались — 4 634.

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