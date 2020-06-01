Еще 71 пациент с COVID-19 скончался в Москве

За минувшие сутки в Москве скончался 71 пациент с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

За весь период распространения заболевания в Москве зафиксировано 2 624 летальных исхода.

По последней информации, в России выявлено 414 878 случаев COVID-19, из них 4 855 — с летальным исходом. Выздоровели 175 877 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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