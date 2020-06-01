Белый дом заявил, что не потерпит анархии в ходе беспорядков

Пресс-секретарь президента США Кейли Макинани заявила, что Белый дом не потерпит насилия на улицах США в ходе протестных акций. Об этом она заявила на брифинге, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

Она отметила, что американские власти также не потерпят беззакония, грабежей и анархии в стране. Пресс-секретарь Дональда Трампа добавила, что все это является «преступными действиями».

«Президент ясно дал понять, что то, что мы видим на улицах Америки, неприемлемо», — подчеркнула Макинани.

Она также заявила, что происходящие на улицах преступления наносят вред невинным американским гражданам.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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