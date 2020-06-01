Украинец Богдан Вечирко, въехавший в толпу бунтующих американцев в Миннеаполисе, служил в ВСУ и был поклонником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он живет в городе Отсиго недалеко от Миннеаполиса и работает в грузовой компании. 35-летний Вечирко поддерживает политику Трампа и республиканцев. Как сообщает издание, он трижды жертвовал $100-115 партии и комитету «Сделаем Америку снова великой».

Вечирко имел проблемы с законом. Его осудили по статье «Хулиганство» за нападения на членов семьи, он также обвинялся в ложных вызовах экстренных служб, вождении без страховки.

На странице в Facebook Вечирко были опубликованы его фотографии в военной форме, в друзьях у него было много бойцов из десантный бригад ВСУ.

Ранее стало известно, что в Миннеаполисе, где начались массовые беспорядки после убийства полицейским афроамериканца Джона Флойда, грузовик въехал в толпу протестующих, водителю предъявили обвинения в нападении. Им оказался Вечирко.

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