Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что 19 регионов начали постепенную отмену мер по коронавирусу, передает РИА «Новости».

По его словам, уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3 %, а в ряде регионов и 2 %, а именно в Москве, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях.

По этой причине 19 регионов смогли приступить к поэтапной отмене коронавирусных мер, а еще 25 субъектов страны, как считает Мишустин, готовы к этому.

В России на данный момент зарегистрировано 414,8 тыс. случаев коронавируса, 4,8 тыс. умерли, 175,8 тыс. вылечились.

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