Ракова призвала москвичей отказаться от объятий

Жителям Москвы следует отказаться от объятий и рукопожатий до изобретения вакцины или эффективного лекарства от коронавируса нового типа, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает ТАСС.

В условиях пандемии людям нужно «придерживаться другой социальной культуры», отметила вице-мэр. При этом, по мнению Раковой, «тепло, душевно» относиться друг к другу возможно и без объятий.

По последней информации, в России выявлено 414 878 случаев COVID-19, из них 4 855 — с летальным исходом. Выздоровели 175 877 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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